Первый напарник Алонсо в «Ф-1» задержан по подозрению в незаконном использовании автомобиля класса люкс

Полиция задержала экс-пилота «Ф-1» Маркеша.

Бывший гонщик «Формулы-1» Тарсо Маркеш был задержан в Сан-Паулу.

Бразильца подозревают в незаконном использовании автомобиля класса люкс. Полиция заявила, что в воскресенье, 31 августа, Маркеш управлял «Ламборгини » Gallardo без номерных знаков. После того, как Тарсо остановили для проверки, выяснилось, что машина связана с задолженностью в размере 1,3 миллиона бразильских реалов (240 000 долларов).

Маркеш выступал в «Ф-1» в 1996-1997 и 2001 годах. Тарсо был первым напарником Фернандо Алонсо в «Минарди ». Бразилец не набрал очки в 2001-м, но опередил будущего двукратного чемпиона мира за счет двух финишей на девятом месте.

