Леклер выложил свое фото рядом с трассой после схода: «Не лучший старт второй половины сезона»
Леклер подвел неутешительные итоги гонки в Зандворте.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер сошел на Гран-при Нидерландов после аварии с соперником из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.
«Не лучший старт второй половины сезона.
Но обгоны получились веселыми. Впереди наиболее особенная неделя года – Монца», – написал Шарль, поделившись своим фото рядом с трассой.
Фото: соцсети Шарля Леклера
Опубликовал: Михаил Ширяев
