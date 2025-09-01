Леклер выложил свое фото рядом с трассой после схода: «Не лучший старт второй половины сезона»

Леклер подвел неутешительные итоги гонки в Зандворте.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сошел на Гран-при Нидерландов после аварии с соперником из «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли .

«Не лучший старт второй половины сезона.

Но обгоны получились веселыми. Впереди наиболее особенная неделя года – Монца», – написал Шарль, поделившись своим фото рядом с трассой.

Фото: соцсети Шарля Леклера