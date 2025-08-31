Шарль Леклер о сходе: «Ошибка Антонелли. В Нидерландах надо действовать агрессивно, но это перебор»

Леклер высказался о просчете Антонелли, повлекшем аварию.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сошел на Гран-при Нидерландов после контакта с новичком «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли .

«Это ошибка Кими.

На такой трассе надо действовать агрессивно, чтобы совершить обгон, но, наверное, это перебор. Он коснулся моего левого заднего колеса, и моя гонка на этом завершилось. Обидно.

Это не ошибка новичка. Такое может случиться в первый сезон или в пятый», – произнес монегаск.

Шарль также прокомментировал решение Скудерии позвать его на пит-стоп, после которого произошел инцидент:

«Шины были не в таком уж плохом состоянии. Тем не менее Кими очень сильно проехал круг выезда. Думаю, команда решила позвать меня в боксы, потому что считала, что он наверняка снова нас обгонит.

Итог разочаровывает, но не считаю, что сегодня все решила стратегия. Это просто ошибка Кими, из-за которой все наши усилия отправились в мусорку.

Судить о том, правильное решение или нет, можно было бы лишь в том случае, если бы я завершил гонку. Но я не финишировал из-за аварии с Кими – трудно понять».

