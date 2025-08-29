Алекс Албон: «Я был бы не против дождя в квалификации»

Албон готов к дождевой квалификации в Зандворте.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Нидерландов , и прокомментировал инцидент, в котором сломал переднее антикрыло на своем болиде.

«На этой трассе тебя легко может застигнуть врасплох сильный порыв ветра. К счастью, в инциденте я повредил только переднее антикрыло, в остальном с машиной все нормально.

В первой практике у нас все было хорошо. Во второй практике мы внесли в настройки пару изменений, но просто не успели проехать достаточно кругов, чтобы понять, сработали изменения или нет.

Что касается завтрашней квалификации, то лично я был бы не против дождя. Хотя мне кажется, что наша машина будет неплохо работать и в сухих условиях», – рассказал Албон.

