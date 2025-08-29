Карлос Сайнс: «Надеюсь, в квалификации у «Уильямса» будет шанс попасть в топ-10»

Сайнс надеется на попадание в топ-10 в квалификации в Зандворте.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Нидерландов , а также поделился мнением о дальнейших перспективах команды в этот уик-энд.

«Вторая практика сегодня получилась немного сломанной – каждый раз, когда я пытался закончить быстрый круг, сессия прерывалась либо желтыми, либо красными флагами.

Темп машины был довольно многообещающим, в перерыве между сессиями мы сделали неплохой шаг вперед, так что в целом я доволен тем, как прошел день.

Надеюсь, что в завтрашней квалификации у нас будет шанс попасть в топ-10 – по ощущениям это так. Нам нужно постараться все сделать правильно и сконцентрироваться на оставшихся сессиях», – рассказал Сайнс.

