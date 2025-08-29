Оскар Пиастри: «Реальные возможности команд мы увидим только завтра»

Пиастри не спешит определять конкурентов «Макларена» в Зандворте.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Нидерландов , отметив, что был впечатлен скоростью «Астон Мартин », но не стал бы спешить с выводами.

«Честно говоря, я понятия не имею, кто сейчас является нашим главным конкурентом. Мне нужно для начала повнимательнее посмотреть, кто и где финишировал по итогам второй практики.

Да, понятно, что видеть сегодня «Астон Мартин» среди лидеров было немного удивительно, хотя они были быстры и в Будапеште.

Вообще день прошел странным образом. Мне кажется, никто не знал, как именно использовать шины, когда все поняли, что сессия пройдет в сухих условиях. Или же стоило немного подождать, а может слить немного топлива из баков. Думаю, что реальные возможности команд мы увидим только завтра», – рассказал Пиастри.

