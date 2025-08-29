Лоран Мекьес: «Вне болида Ферстаппен еще более выдающийся, чем в машине»

Новый босс «Ред Булл» восхитился Ферстаппеном.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес поделился первыми впечатлениями от сотрудничества с гонщиком Максом Ферстаппеном .

«После четырех недель плодотворной совместной работы могу сказать следующее: вне болида Макс еще более выдающийся, чем в машине.

Невозможно подвергать сомнению его выступления. Но когда узнаешь этого парня за пределами трассы… Ты видишь, насколько он чувствителен в болиде, какая у него целеустремленность, насколько критически он смотрит на собственный пилотаж.

Кроме того, как он общается с командой за закрытыми дверями. В конструктивной и позитивной манере он способен показать там, где нужно сделать следующий шаг. Это очень важно для команды. Это гонщик, который и в хорошие, и в плохие время сохраняет одинаковый уровень дисциплины и преданности. Как руководитель ты просто хочешь использовать его еще больше», – отметил босс.

