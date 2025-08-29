Флавио Бриаторе: «Возможно, Колапинто попал в «Ф-1» в не самый подходящий момент. Но результатами я недоволен, конечно»

Бриаторе высказался о возможных причинах проблем Колапинто.

Исполнительный советник «Альпин » Флавио Бриаторе признал, что мог допустить ошибку в работе с Франко Колапинто , и что аргентинцу требуется больше помощи со стороны команды.

При этом Бриаторе признал, что не может быть доволен результатами Колапинто в нынешнем сезоне.

«Мы заменили Дуэна на Франко, и он, возможно, столкнулся с той же проблемой – очень сильного давления, которому гонщики подвергаются в «Формуле-1».

Нам порой не стоит забывать о том, что гонщики – это люди, и мы должны понимать, что порой у них в голове может происходить разное. Ведь речь идет о молодых ребятах, которым 19, 20, 22, 23 года.

И то, что порой при работе с гонщиком мы недооцениваем человеческий фактор – это наша ошибка. Мы всегда смотрим только на время круга. Возможно, я и правда что-то упустил в работе с гонщиками.

При этом гонщику может быть непросто справляться с этими болидами. Возможно, Франко попал в «Ф-1» в не самый подходящий момент – может быть ему нужно было провести еще один год [в качестве резервного пилота].

Но да, если говорить о результатах, то я недоволен, конечно. Хотя Франко старается. И мы с инженерами тоже стараемся помогать ему во всем, но такие результаты – это явно не то, чего я ожидал от Франко», – рассказал Бриаторе.

