Джордж Расселл о сезоне-2026: «Полностью уверен в возможностях двигателя «Мерседеса»

Расселл уверен в новом двигателе «Мерседеса».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассчитывает, что в следующем сезоне, при переходе на новый регламент, моторы немецкой команды окажутся в числе лучших в «Ф-1».

«Я полностью уверен в возможностях двигателя «Мерседеса». Если в среднем взять отрезок в последние лет десять, а то и дольше, я не помню сезона, в котором двигатель «Мерседеса» не был бы лучшим в «Формуле-1». Ладно, возможно, за исключением сезона-2019, но на то были совсем другие [Расселл намекнул на двигатель «Феррари», который в итоге был признан ФИА не до конца легальным] причины (смеется).

При этом даже до изменений регламента, в эру двигателей V8, моторы «Мерседеса» тоже, возможно, были лучшими в «Ф-1». Так что да, я вполне уверен в моторном подразделении «Мерседеса» в Бриксуорте.

Тем не менее, расслабляться нам точно нельзя. Потому что в «Ф-1» многие соперники тоже используют двигатели «Мерседеса ». И мы не выигрываем титул в течение четырех последних лет точно не из-за двигателя», – рассказал Расселл.

