«Сохранять мотивацию не так уж сложно». Ферстаппен – о том, что не участвует в борьбе за титул в этом году

Ферстаппен спокойно относится к неучастию в борьбе за титул.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал, что не испытывает проблем с нехваткой мотивации в связи с тем, что в нынешнем сезоне, по его мнению, уже потерял все шансы побороться за победу в чемпионате.

«Честно говоря, сохранять мотивацию не так уж и сложно. Да, будут времена, когда этого [участия в борьбе за титул] происходить не будет – и, к сожалению, сейчас именно это и происходит.

Но я не вижу смысла расстраиваться, кричать из-за этого, ну и так далее. По мне так это просто пустая трата сил. Я так не делаю. Нам просто нужно разобраться с нашей машиной, постараться расширить диапазон рабочих настроек, и стать лучше в будущем. Этим мы сейчас и занимаемся», – рассказал Ферстаппен.

