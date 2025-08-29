Фернандо Алонсо о неудачных обновлениях болида: «Такого в принципе не должно происходить»

Алонсо призвал «Астон Мартин» тщательнее готовить новинки.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо считает, что одной из главных ошибок команды может быть допущение погрешности в расчетах и подготовка обновлений болида, которые в итоге при тестах на трассе вообще не сработают.

«Да, вы учитесь на допущенных ошибках, на вещах и решениях, которые не сработали. Но мне кажется, что привозить на трассу обновления, которые потом не срабатывают – это не очень приятный опыт. Ведь получается, что в процессе разработки или производства были допущены какие-то ошибки, а команда разрабатывала эти детали, считая, что они сделают машину быстрее.

И когда эти детали не делают вашу машину быстрее, вам приходится отменять несколько сделанных шагов и стараться понять, в какой именно момент была допущена ошибка.

И даже если команда извлекает из этого какой-то урок, на самом деле такого в принципе никогда не должно происходить. Потому что это «Формула-1 » – а не молодежная академия для тестов. Здесь, в «Ф-1», вы должны давать результат», – рассказал Алонсо.

«Ф-1» возвращается – вот расклады на первый Гран-при! Дождь даст шанс «Мерседесу»?