Шарль Леклер о неполадках в работе болида в Венгрии: «К сожалению, проблема возникает не в первый, и не в последний раз»

Леклер не ждет быстрого исправления ситуации с болидом.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер рассказал о том, что проблема с болидом, из-за которой он потерял скорость во второй половине Гран-при Венгрии и не смог побороться за победу, может вновь возникнуть в следующих гонках.

При этом в «Феррари» не сообщают никаких подробностей относительно природы проблемы.

«Мы считаем, что достаточно хорошо понимаем, в каком направлении нам нужно двигаться. Но подобную проблему, к сожалению, нельзя решить за одну гонку.

И да, разумеется, сталкиваться с такими проблемами гораздо неприятнее, когда вы боретесь на победу – как у нас было в Венгрии. К сожалению, проблема с болидом возникла у нас не первый, и, видимо, не в последний раз. Но я думаю, что мы поняли, что мы можем делать лучше, и в дальнейшем мы постараемся избежать повторения этих проблем.

Что касается положения команды, то «Макларен » явно быстрее нас. Но позади них «Мерседес», «Ред Булл » и мы примерно равны по скорости. В двух последних гонках до перерыва у нас было небольшое преимущество над конкурентами – посмотрим, что будет во второй половине сезона.

Очевидная цель – мы хотим как можно быстрее вернуться к победам в гонках. Еще одна очевидная цель – мы хотим победить «Мерседес» и «Ред Булл» в ближайших гонках, да и в оставшейся части сезона в целом», – рассказал Леклер.

