Макс Ферстаппен о Пересе: «Вряд ли половина одного сезона может определить возможности гонщика»

Ферстаппен уверен в перспективах Переса.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не сомневается в возможностях своего бывшего напарника Серхио Переса , который вернется в «Ф-1» в следующем году в составе «Кадиллака ».

По мнению Ферстаппена, не стоит судить об уровне Переса по неудачно проведенной половине сезона-2024, из-за которой тот в итоге потерял место в «Ред Булл».

«Это будет начало чего-то нового. Да и для него самого…то есть, вряд ли половина одного сезона, или даже целый сезон могут определить возможности гонщика, правильно?

Думаю, что и сам Чеко спокойно к этому относится. Просто некоторые люди почему-то зацикливаются на случившемся. Мне же кажется, что для Чеко это новый и интересный старт – ведь нас ждет переход на абсолютно новые болиды, то есть совсем новые, а это всегда волнительно.

При этом Чеко демонстрировал отличные результаты и до того, как попал в «Ред Булл», да и по ходу выступлений за «Ред Булл » тоже. Так что да, ему просто нужно вернуться в гонки и получать от этого удовольствие», – рассказал Ферстаппен.

