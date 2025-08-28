Макс Ферстаппен о Пересе: «Вряд ли половина одного сезона может определить возможности гонщика»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не сомневается в возможностях своего бывшего напарника Серхио Переса, который вернется в «Ф-1» в следующем году в составе «Кадиллака».
По мнению Ферстаппена, не стоит судить об уровне Переса по неудачно проведенной половине сезона-2024, из-за которой тот в итоге потерял место в «Ред Булл».
«Это будет начало чего-то нового. Да и для него самого…то есть, вряд ли половина одного сезона, или даже целый сезон могут определить возможности гонщика, правильно?
Думаю, что и сам Чеко спокойно к этому относится. Просто некоторые люди почему-то зацикливаются на случившемся. Мне же кажется, что для Чеко это новый и интересный старт – ведь нас ждет переход на абсолютно новые болиды, то есть совсем новые, а это всегда волнительно.
При этом Чеко демонстрировал отличные результаты и до того, как попал в «Ред Булл», да и по ходу выступлений за «Ред Булл» тоже. Так что да, ему просто нужно вернуться в гонки и получать от этого удовольствие», – рассказал Ферстаппен.
