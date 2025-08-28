Джордж Расселл: «Переговоры по новому контракту в данный момент идут позитивно»

Расселл не торопится с подписанием нового контракта.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл рассказал, что при переговорах о новом контракте с немецкой командой каждая из сторон хочет учесть все важные моменты. И что самому Расселлу и «Мерседесу» нет смысла куда-то торопиться.

Считается, что основной причиной разногласий является длительность контракта. Расселл и его представители настаивают на трехлетнем соглашении, в то время как в «Мерседесе» хотят заключить контракт по схеме 1+1, поскольку хотят добиться гибкости в формировании состава на случай, если Макс Ферстаппен решит сменить команду в 2027 году.

«Переговоры в данный момент идут позитивно. Как я уже говорил, по ходу летнего перерыва в чемпионате ничего и не могло произойти, потому что ни одна из сторон к этому не стремилась. Мы все хотели воспользоваться небольшим перерывом и отдохнуть. Но ситуация в любом случае движется в правильном направлении.

Надеюсь, рано или поздно все вопросы будут решены. Но как я уже говорил до перерыва, все должно быть сделано правильно. На меня время никак не давит. Как и на команду. Так что переговоры могут занять чуть больше времени, чем предполагалось изначально. Но за этим ничего другого не кроется.

Это просто вопрос правильной расстановки приоритетов между выступлениями на трассе, подготовкой к сезону-2026, спонсорскими мероприятиями, а также тренировками, чтобы поддерживать форму. Ну и, разумеется, переговоров по новому контракту. Не нужно бросать все дела, чтобы решить этот вопрос здесь и сейчас», – рассказал Расселл.

