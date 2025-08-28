Ландо Норрис: «То, что я провел две хорошие гонки подряд не означает, что я так же проведу и третью»

Норрис рассказал о настрое на вторую половину сезона.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис отметив, что подходит ко второй части чемпионата в хорошем настроении и готовым к дальнейшей борьбе.

«Чувствую себя хорошо. Да, ранее в этом сезоне у меня были и тяжелые времена, но сейчас я чувствую себя хорошо и готов к длинной и трудной второй половине чемпионата.

Мы отправляемся на гонки, каждый раз настраиваясь сделать дубль. Но мы точно не расслабляемся – мы ждем борьбы с конкурентами. Но если мы окажемся впереди них – это будет скорее приятным бонусом.

При этом то, что я провел две хорошие гонки подряд не означает, что я так же проведу и третью. В «Формуле-1» выступают лучшие в мире гонщики, при этом у нас разные по скорости машины – так что в «Ф-1» много переменных.

Поэтому я никогда не скажу, что набрал отличную форму, поймал момент. Другое дело – это уверенность в себе. Помогает ли правильный настрой на уик-энд выступать лучше? Да, определенно», – рассказал Норрис.

«Ф-1» возвращается – вот расклады на первый Гран-при! Дождь даст шанс «Мерседесу»?