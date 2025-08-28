Франко Колапинто: «В оставшихся гонках должно быть немного проще – ведь я буду выступать на трассах, с которыми теперь хорошо знаком»

Колапинто надеется улучшить результаты во второй половине сезона.

Пилот «Альпин » Франко Колапинто рассказал, что постарается добиться прогресса в оставшихся гонках. И что сделать это будет чуть проще, учитывая, что у аргентинца уже есть опыт выступлений на трассах, на которых пройдут оставшиеся Гран-при.

«Да, мне должно быть немного проще. Ведь я буду выступать на трассах, с которыми уже хорошо знаком – и уже имея какой-тот опыт работы на них за рулем болида «Ф-1».

В прошлом году все это было в определенной степени шоком. Я поехал в Баку вообще без подготовки, потом в Сингапур, тоже без подготовки. Все эти трассы были для меня абсолютно новыми. Потом еще был уик-энд со спринтом в Остине, притом, что я опять же не знал трассу, не был хорошо знаком с машиной. И при этом все давалось мне достаточно легко.

В этом году мне не хватает этого чувства. Но я надеюсь, что оказавшись на трассах, на которых я уже выступал в прошлом сезоне, я почувствую себя более уверенно и смогу прибавить в скорости.

Что касается отрыва от Гасли, то в последних гонках ситуация улучшилась. Мы работали над некоторыми решениями и кое-что нашли», – рассказал Колапинто.

