Макс Ферстаппен: «Зандворт» – не лучшая трасса для «Ред Булл», но погода может внести немного хаоса»

Ферстаппен оценил перспективы на этапе в Зандворте.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Нидерландов , отметив, что на руку ему и команде может сыграть погода.

Ожидается, что и квалификация, и гонка могут пройти в дождевых условиях.

«Уик-энд в Венгрии сложился для нас не лучшим образом, так что я надеюсь, что здесь мы сможем оказаться ближе к лидерам. Хотя я не думаю, что «Зандворт» – лучшая трасса для «Ред Булл ». С другой стороны, погода в этот уик-энд, судя по всему, будет переменчивой и это внесет немного хаоса.

Сейчас наша цель – стараться выжимать максимум по ходу каждого уик-энда. Стараться больше узнать об особенностях работы нашего болида. Мне и правда любопытно – хочется выяснить, за счет чего мы можем стать хоть немного быстрее», – рассказал Ферстаппен.

