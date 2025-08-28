Макс Ферстаппен: «Зандворт» – не лучшая трасса для «Ред Булл», но погода может внести немного хаоса»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Нидерландов, отметив, что на руку ему и команде может сыграть погода.
Ожидается, что и квалификация, и гонка могут пройти в дождевых условиях.
«Уик-энд в Венгрии сложился для нас не лучшим образом, так что я надеюсь, что здесь мы сможем оказаться ближе к лидерам. Хотя я не думаю, что «Зандворт» – лучшая трасса для «Ред Булл». С другой стороны, погода в этот уик-энд, судя по всему, будет переменчивой и это внесет немного хаоса.
Сейчас наша цель – стараться выжимать максимум по ходу каждого уик-энда. Стараться больше узнать об особенностях работы нашего болида. Мне и правда любопытно – хочется выяснить, за счет чего мы можем стать хоть немного быстрее», – рассказал Ферстаппен.
