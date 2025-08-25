Расмуссен впервые выиграл гонку «Индикара», Шварцман – 18-й

Пилот «Эд Карпентер Рейсинг» Кристиан Расмуссен одержал первую победу в карьере, выиграв гонку «Индикара» в Милуоки.

Второе место занял гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу , досрочно завоевавший чемпионство, третьим стал представитель «Пенске » Скотт Маклоклин.

Пилот «Эрроу Макларен » Пато О’Уорд финишировал пятым и обеспечил себе вице-чемпионство за один этап до конца сезона.

Гонщик «Премы» Роберт Шварцман занял 18-е место.

