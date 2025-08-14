Эндрю Шовлин о трудностях Антонелли: «Во многом это проблема команды, «Мерседес» должен помочь Кими»

В «Мерседесе» признали ответственность за неудачи Антонелли.

Главный гоночный инженер «Мерседеса » Эндрю Шовлин сообщил, что пилот Андреа Кими Антонелли не должен винить себя во всех провалах в дебютном сезоне.

«На самом деле он нас не удивил – мы в команде давно его знаем, и, как вы видите, он является своим главным критиком.

Нет сомнений, что мы в некотором роде создали проблему в последних гонках, а ему пришлось иметь с ней дело. Со стороны Кими было бы неправильно брать на себя всю ответственность.

Во многом это проблема команды. Но в любом случае приятно работать с таким гонщиком в команде, и здорово, что он в первую очередь смотрит на себя.

Однако, повторюсь, мы должны помочь ему преодолеть этот этап. В нынешнем сезоне мы уже много раз видели, насколько он талантлив. Он невероятно молод и будет лишь прибавлять. Но, безусловно, трудности по нему ударили. В последних нескольких гонках ему пришлось тяжелее, чем Джорджу [Расселлу]», – заявил специалист.

