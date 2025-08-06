Жак Вильнев о лояльности Леклера «Феррари»: «Победы – главная цель спортсмена. Годы проходят»

Вильнев скептически относится к преданности Леклера «Феррари».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев отреагировал на слова Шарля Леклера , который утверждает, что для него успех в «Феррари» важнее чемпионского титула в другом коллективе.

«Его команде и фанатам приятно такое слышать, но не думаю, что это правда. Настоящий гонщик стремится в первую очередь к победам – это все, что его волнует. Добиться успеха с «Феррари», чего не удалось многим другим чемпионам – еще лучше.

Но главной целью спортсмена всегда остаются победы. А годы проходят – и для него, и для его коллег. Все рано или поздно сталкиваются с необходимостью принимать разумные решения о своем будущем», – отметил канадец.

«Феррари» довела Леклера до истерики: упустил победу, наорал по радио, получил штраф

Жак Вильнев: «Настоящее противостояние Хэмилтона с Леклером будет в 2026-м»