Оскар Пиастри о борьбе за титул: «Просто стараюсь выиграть каждую конкретную гонку и увеличить свой отрыв в общем зачете»

Пиастри рассказал о своем подходе к борьбе за титул.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри в преддверии Гран-при Венгрии отметил, что старается не думать о борьбе за победу в чемпионате и просто стремится побеждать в каждой отдельно взятой гонки. При этом осознавая, что ведет борьбу именно со своим напарником Ландо Норрисом .

«В последних гонках судьба первого места обычно решалась в соперничестве между мной и Ландо. При этом я полагаю, что наши конкуренты будут очень сильны на некоторых трассах и в этом году еще дадут нам бой.

В то же время я не слишком беспокоюсь о том, что случится дальше – я просто стараюсь выиграть каждую конкретную гонку и увеличить свой отрыв в общем зачете.

У нас с Ландо одинаковые болиды, так что в большинстве случаев именно он будет моим главным конкурентом – это вполне естественно. Но трасса в Венгрии исторически хорошо подходит нам, как команде», – рассказал Пиастри.

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