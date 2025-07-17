10 лет назад умер Жюль Бьянки

Исполнилось десять лет с момента смерти Жюля Бьянки – последнего пилота «Формулы-1», который скончался из-за травм, полученных в гонке.

Француз, выступавший за «Марусю», столкнулся с эвакуатором во время дождевого Гран-при Японии -2014 и умер спустя девять месяцев, 17 июля 2015 года. Номер 17, под которым гонялся Жюль, был выведен из обращения.

Бьянки являлся гонщиком Академии «Феррари » и крестным отцом Шарля Леклера .

«Помним о Жюле Бьянки.

Сегодня. И каждый день», – написала «Ф-1» в соцсетях.

Фото: соцсети «Формулы-1»