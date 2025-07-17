10 лет назад умер Жюль Бьянки
Исполнилось десять лет с момента смерти Жюля Бьянки – последнего пилота «Формулы-1», который скончался из-за травм, полученных в гонке.
Француз, выступавший за «Марусю», столкнулся с эвакуатором во время дождевого Гран-при Японии-2014 и умер спустя девять месяцев, 17 июля 2015 года. Номер 17, под которым гонялся Жюль, был выведен из обращения.
Бьянки являлся гонщиком Академии «Феррари» и крестным отцом Шарля Леклера.
«Помним о Жюле Бьянки.
Сегодня. И каждый день», – написала «Ф-1» в соцсетях.
Фото: соцсети «Формулы-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
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