Джовинацци продлил многолетний контракт с «Феррари» как гонщик WEC и резервный пилот «Ф-1»
«Феррари» объявила о новой сделке с Джовинацци.
Антонио Джовинацци продлил многолетний контракт с «Феррари». Победитель «24 часов Ле-Мана» 2023 года продолжит выступать за Скудерию в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и выполнять обязанности резервного пилота в «Формуле-1».
Итальянец представлял «Заубер» / «Альфа Ромео» в «Ф-1» в 2017-м и 2019-2021 годах.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Феррари»
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