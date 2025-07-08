Джовинацци продлил многолетний контракт с «Феррари» как гонщик WEC и резервный пилот «Ф-1»

«Феррари» объявила о новой сделке с Джовинацци.

Антонио Джовинацци продлил многолетний контракт с «Феррари ». Победитель «24 часов Ле-Мана» 2023 года продолжит выступать за Скудерию в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC ) и выполнять обязанности резервного пилота в «Формуле-1».

Итальянец представлял «Заубер » / «Альфа Ромео» в «Ф-1» в 2017-м и 2019-2021 годах.

«Ф-1» в Британии притянула суперзвезд: от Киану Ривза и Жозе Моуринью до Вина Дизеля