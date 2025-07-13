Джереми Кларксон сравнил увольнение Хорнера со своим уходом с BBC: «Я наступил не на змею, а сделал шаг по лестнице. Уверен, с Кристианом будет так же»

Кларксон поддержал Хорнера после увольнения из «Ред Булл».

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон высказался о решении боссов «Ред Булл» прекратить сотрудничество с Кристианом Хорнером и снять того с должности руководителя команды «Формулы-1».

Кларксон отметил, что уверен в карьерных перспективах Хорнера, сравнив ситуацию со своим уходом с BBC и из передачи Top Gear, после чего Джереми заключил контракт с Amazon и сначала вел автомобильное шоу «Гранд Тур» вместе с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэйем, а потом стал сниматься в документальном сериале «Ферма Кларксона».

«После того, как стало известно об увольнении, я послал Кристиану сообщение со словами поддержки, отметив, что я хорошо его понимаю – ведь я был на его месте (Кларксон имеет в виду свое увольнение с BBC и уход с поста ведущего Top Gear).

И я объяснил ему, что проснувшись после такого на следующее утро легко подумать про себя: «Ну, вот и все». Но в моем случае это было не так. Я наступил не на змею, а сделал шаг по лестнице. И я уверен, что с Кристианом будет так же.

На Гран-при Великобритании мы с Кристианом какое-то время пообщались. И было совершенно очевидно, что в тот момент он даже не подозревал, что в его сторону уже летит эта пуля. Кристиан был там со своей 11-летней дочерью Оливией, чья мать (бывшая жена Хорнера Беверли Аллен) совсем недавно скончалась от рака. И мы обсуждали в основном именно это – и то, как малышка справляется с утратой.

Сейчас разные умные люди говорят, что Кристиан перейдет в «Альпин». Но ведь со следующего сезона «Альпин » начнет использовать двигатели «Мерседеса». А это значит, что Кристиану придется работать с боссом «Мерседеса » Тото Вольффом . А с учетом того, что эти двое не очень ладят друг с другом, мне такой переход кажется не слишком вероятным», – написал Кларксон в своей колонке для Sunday Times.

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