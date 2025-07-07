Сутиль снова стал обладателем антирекорда по Гран-при без подиума, Цунода – лидер среди действующих гонщиков «Ф-1»

Хюлькенберг вернул Сутилю антирекорд «Ф-1».

Пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг впервые в карьере попал на подиум «Формулы-1», финишировав третьим на Гран-при Великобритании .

Немец, проведший 238 гонки без призов, был обладателем антирекорда, который теперь вновь принадлежит его соотечественнику Адриану Сутилю. На счету Сутиля 128 Гран-при за «Спайкер», «Форс-Индию» и «Заубер» в 2007-2014 годах, его лучшим результатом стало четвертое место на Гран-при Италии -2009.

В тройку по данному показателю входят Пьерлуиджи Мартини (118 гонок) и Филипп Альо (109), лидером среди действующих гонщиков «Ф-1» является Юки Цунода из «Ред Булл » (99). Для японца самым высоким местом остается четвертое на знаменитом Гран-при Абу-Даби-2021, показанное в дебютный сезон за «Альфа Таури» (ныне «Рейсинг Буллз»).

Хюлькенберг более чем вдвое побил рекорд по самому продолжительному ожиданию первого подиума: Нико попал в топ-3 в 239-й гонке, Карлос Сайнс – в 101-й, Мартин Брандл – в 91-й.

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