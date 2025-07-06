Джордж Расселл: «Пит-стоп в самом начале гонки не был глупым решением»

Расселл защитил стратегию «Мерседеса» в Сильверстоуне.

Пилот «Мерседеса » уверен, что пит-стоп после прогревочного круга на Гран-при Великобритании не был ошибкой. По его мнению, стратегию сильно подпортил режим виртуальной машины безопасности (VSC).

«Думаю, пит-стоп в самом начале не был глупым решением, ведь трасса оставалась сухой на протяжении 25 минут.

Что мы не знали, так это то, что 15 минут уйдет на режим VSC. Когда гонка возобновилась, у нас было преимущество в темпе в 5 секунд по сравнению с теми, кто ехал на промежуточных шинах. Если бы мы проехали так целый отрезок, то, вероятно, вернулись бы в лидеры. Но когда идет дождь, то он льет как из ведра – все сложилось против нас.

В нашем случае если действуешь, следуя надежной стратегии, то финишируешь с надежным результатом. Конечно, мы могли стать 4-ми. Стоя здесь сейчас, хотел бы я оказаться 4-м? Конечно.

Мы хотели быть храбрыми, смелыми. Мы приняли несколько смелых решений – и в конечном итоге они обернулись против нас», – рассказал Расселл .

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