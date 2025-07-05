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Ландо Норрис: «Не буду расстраиваться из-за третьего места. Гонка точно будет интересной»

Норрис не расстроен 3-м местом на старте гонки на «Сильверстоуне».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании, в которой занял третье место, а также поделился ожиданиями от завтрашней гонки.

«Хорошая квалификация. Я не буду расстраиваться из-за третьего места, хотя на «Сильверстоуне» я бы с радостью оказаться на первой позиции.

Макс очень хорошо выступил. Сегодня мы оказались недостаточно быстры, но гонка точно будет интересной. Квалификация на «Сильверстоуне» — это всегда особенное удовольствие. Как бы то ни было, хороший день.

Отрывы минимальны. Все решили небольшие ошибки. В таких условиях все могут решить потери пары сотых долей секунды то тут, то там.

Завтра будет весело. Думаю, нас ждет хорошее сражение, в котором будем участвовать мы трое [с Пиастри и Ферстаппеном] – а может и вместе с Льюисом, Шарлем и Джорджем. Гонка будет интересной», – рассказал Норрис.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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Гран-при Великобритании
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