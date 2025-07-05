Юки Цунода: «Хорнер и Марко поддерживают как никогда, отправили меня на юг Великобритании подышать свежим воздухом»

Цунода рассказал о серьезной поддержке со стороны «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода сообщил, что чувствует уверенность в будущем благодаря боссам команды Кристиану Хорнеру и Гельмуту Марко .

«Безусловно, да. Я определенно чувствую поддержку, особенно в эти дни – как никогда – со стороны Кристиана, Гельмута.

Я съездил на юг [Великобритании ] с физиотерапевтом от «Ред Булл», чтобы, можно сказать, перезагрузиться, и это они меня отправили. Они просто хотели, чтобы я подышал свежим воздухом и все такое. Это сильно помогает, чтобы найти свой ритм.

Кроме того, мы пробуем то, что я никогда не пробовал, и они позволяют мне делать многие вещи, которые не разрешили бы в обычной ситуации. Так что, безусловно, да.

[Хорнер] конечно, не был доволен моей гонкой в Австрии, но в то же время он все равно готов постоянно мне помогать и поддерживать. Он верит в мой талант и скорость, и мне просто нужно доказать на трассе, что я на это способен.

Гельмут – прямолинейный человек. Если выступаешь плохо, он просто говорит, что было неправильно, а что правильно. Это своего рода давление.

Иногда это позволяет показать уровень, о котором я даже не думал. Так он работает с тех пор, как я был юниором, и я ценю его поддержку», – сообщил гонщик на Гран-при Великобритании.

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