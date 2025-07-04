Ландо Норрис: «Обе «Феррари» сегодня были очень быстры – и то же самое будет завтра»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Великобритании, отметив, что ждет плотной борьбы с «Феррари», учитывая темп конкурентов.
«На «софте» мне удалось проехать очень хороший круг, я был самим собой. При этом я думаю, что обе «Феррари» сегодня были очень быстры – и что они будут быстры и завтра.
Думаю, нам есть над чем работать, если честно. Сегодня все выглядит слишком хорошо, как и всегда в последнее время. При этом «Феррари» всегда догоняет в третьей практике – например, как в прошлый уик-энд, – так что я бы сказал, что доволен сегодняшним днем, но гордиться нам особо нечем.
Есть еще несколько непростых моментов, машина ведет себя не так плавно, как мне бы того хотелось. Да, я проехал сильный круг во второй практике, но пока этого недостаточно», – рассказал Норрис.
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