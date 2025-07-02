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Гэри Андерсон: «Ред Булл» расплачивается за то, что у их машины недостаточно широкий диапазон рабочих настроек»

Эксперт Андерсон высказался о проблемах «Ред Булл».

Технический эксперт и бывший технический директор команд «Формулы-1» Гэри Андерсон поделился мнением о проблемах «Ред Булл» с результатами и постоянными провалами с поиском подходящего напарника для Макса Ферстаппена.

«Сейчас дошло до того, что команда говорит: «Ну, если Макс способен хорошо управлять этой машиной, то и другой гонщик должен с этим справляться». Но это так не работает. Ферстаппен выдающийся гонщик – и он был достаточно хорош, чтобы поддерживать мотивацию команды своими победами. Но начиная с середины прошлого сезона «Ред Булл» начал отставать.

Временами, при подходящих условиях и подборе правильных настроек болида, Ферстаппен еще способен выигрывать – как он сделал на «Сузуке» и в Имоле. Но поддерживать этот баланс очень сложно. Даже если чуть-чуть перегрузить переднюю ось, заднюю ось сразу начинает сильно сносить.

Чуть-чуть не догрузить переднюю ось – и на машине сразу появляется недостаточная поворачиваемость, которую Ферстаппен просто терпеть не может. И прямо сейчас «Ред Булл» расплачивается за то, что у их машины недостаточно широкий диапазон рабочих настроек. Они, как кажется, застряли и бегают по кругу, не имея возможности выбраться. А новые пилоты, которые приходят в команду, не могут почувствовать уверенность за рулем болида и развить скорость», – рассказал Андерсон.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoМакс Ферстаппен
Гэри Андерсон
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logoФормула-1
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