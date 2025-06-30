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Оскар Пиастри: «В Канаде «Макларен» не был хорош, в Австрии оказался сильнее, чем ожидали. Кто знает, что будет в Великобритании»

Пиастри осторожно оценил перспективы «Макларена» в Сильверстоуне.

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, занявший второе место на Гран-при Австрии, ответил на вопрос о том, ожидает ли борьбу за победу с напарником Ландо Норрисом и в Великобритании.

«Надеюсь на это, но кто знает.

Мы думали, что будем хороши в Канаде, но нет. Мы ожидали, что будем сильны здесь, но, пожалуй, не настолько.

Мы должны быть уверены в том, что будем в приличной форме – думаю, так можно сказать. Но насколько мы окажемся быстры, увидим на следующей неделе», – заявил австралиец после гонки в Штирии.

Что случилось на Гран-при Австрии: «Макларены» рискованно рубились за победу, главный герой – середняк

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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