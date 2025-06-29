Карлос Сайнс: «Очень печально приехать в Австрию и даже не поучаствовать в гонке»
Сайнс старается не падать духом после схода в Австрии.
Пилот «Уильямса» подвел итоги Гран-при Австрии, на котором не смог стартовать из-за загоревшихся тормозов.
«Очень печально приехать в Австрию и даже не поучаствовать в гонке. У нас было так много проблем: они возникли еще в субботу в квалификации, а теперь настигли нас в гонке. Дела идут плохо. Нужно собраться и понять, как справиться лучше.
Такие гонки – это часть спорта. Будучи спортсменом, ты проходишь через взлеты и падения. Этот спорт научил меня тому, что все быстро меняется. Мне нужно продолжать усердно трудиться – все изменится.
Как команда мы должны многое пересмотреть, чтобы избавиться от стольких проблем», – заявил Сайнс.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: AS
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