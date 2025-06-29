Карлос Сайнс: «Очень печально приехать в Австрию и даже не поучаствовать в гонке»

Сайнс старается не падать духом после схода в Австрии.

Пилот «Уильямса » подвел итоги Гран-при Австрии, на котором не смог стартовать из-за загоревшихся тормозов.

«Очень печально приехать в Австрию и даже не поучаствовать в гонке. У нас было так много проблем: они возникли еще в субботу в квалификации, а теперь настигли нас в гонке. Дела идут плохо. Нужно собраться и понять, как справиться лучше.

Такие гонки – это часть спорта. Будучи спортсменом, ты проходишь через взлеты и падения. Этот спорт научил меня тому, что все быстро меняется. Мне нужно продолжать усердно трудиться – все изменится.

Как команда мы должны многое пересмотреть, чтобы избавиться от стольких проблем», – заявил Сайнс.

Болид Сайнса загорелся перед стартом Гран-при Австрии

