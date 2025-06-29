Андреа Стелла: «Нужно было дать Пиастри небольшой совет касательно маневра в 4-м повороте»
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал борьбу напарников Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Австрии, где команде удалось взять дубль.
Итальянец отдельно отметил неудачную атаку Пиастри на 20-м круге, в результате которой Оскар заблокировал колеса.
«Борьба получилась напряженной – но именно ради этого мы все здесь и собрались, ради гонки. Сегодня была открытая борьба.
В Австрии особенная трасса: когда вы получаете право использовать DRS, то приклеиваетесь к идущей впереди машине. Именно это и произошло на первом отрезке, ведь темп у Ландо и Оскара был очень похожим.
Они держались близко друг к другу, и в конце отрезка у Оскара была пара шансов [на обгон]. Еще один момент был в середине отрезка. Мы очень довольны и гордимся тем, как они справились с этой ситуацией.
Нужно было дать Оскару небольшой совет касательно маневра в четвертом повороте, в случае с которым он признал свою вину. Я горжусь им за то, как после клетчатого флага он прямо заявил, что сожалеет об этом маневре и что немного переборщил. Это непросто.
Это «Формула-1», он жестко борется. Но день хороший», – сказал Стелла.
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