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Андреа Стелла: «Нужно было дать Пиастри небольшой совет касательно маневра в 4-м повороте»

В «Макларене» оценили борьбу Норрис и Пиастри в Австрии.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал борьбу напарников Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Австрии, где команде удалось взять дубль.

Итальянец отдельно отметил неудачную атаку Пиастри на 20-м круге, в результате которой Оскар заблокировал колеса.

«Борьба получилась напряженной – но именно ради этого мы все здесь и собрались, ради гонки. Сегодня была открытая борьба.

В Австрии особенная трасса: когда вы получаете право использовать DRS, то приклеиваетесь к идущей впереди машине. Именно это и произошло на первом отрезке, ведь темп у Ландо и Оскара был очень похожим.

Они держались близко друг к другу, и в конце отрезка у Оскара была пара шансов [на обгон]. Еще один момент был в середине отрезка. Мы очень довольны и гордимся тем, как они справились с этой ситуацией.

Нужно было дать Оскару небольшой совет касательно маневра в четвертом повороте, в случае с которым он признал свою вину. Я горжусь им за то, как после клетчатого флага он прямо заявил, что сожалеет об этом маневре и что немного переборщил. Это непросто.

Это «Формула-1», он жестко борется. Но день хороший», – сказал Стелла.   

Красивая схватка «Макларенов» за победу в Австрии: два смелых налета Пиастри
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoАндреа Стелла
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
Гран-при Австрии
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