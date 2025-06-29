Ландо Норрис: «На старте нужно хорошо проявить себя в обороне, а дальше будет видно»
Норрис готовится к борьбе за победу в Австрии.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что ждет серьезной конкуренции в борьбе за победу на «Ред Булл Ринге» со стороны своего напарника Оскара Пиастри, а также гонщика «Феррари» Шарля Леклера.
Леклер стартует с первого ряда стартовой решетки вместе с Норрисом, а Пиастри начнет гонку с третьей позиции.
«Я жду хорошее сражение против и Оскара Пиастри, и Шарля Леклера. Полагаю, что они будут действовать очень активно, особенно на первых кругах, но все нормально, это гонки. Мне нужно просто хорошо проявить себя в обороне, а дальше будет видно», – рассказал Норрис.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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