Ландо Норрис: «На старте нужно хорошо проявить себя в обороне, а дальше будет видно»

Норрис готовится к борьбе за победу в Австрии.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рассказал, что ждет серьезной конкуренции в борьбе за победу на «Ред Булл Ринге» со стороны своего напарника Оскара Пиастри, а также гонщика «Феррари » Шарля Леклера .

Леклер стартует с первого ряда стартовой решетки вместе с Норрисом, а Пиастри начнет гонку с третьей позиции.

«Я жду хорошее сражение против и Оскара Пиастри , и Шарля Леклера. Полагаю, что они будут действовать очень активно, особенно на первых кругах, но все нормально, это гонки. Мне нужно просто хорошо проявить себя в обороне, а дальше будет видно», – рассказал Норрис.

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