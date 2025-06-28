Гельмут Марко об отрыве Норриса: «Звонкая пощечина. Ферстаппен стал бы примерно 3-м без желтых флагов»

Марко заявил о болезненном поражении от «Макларена» и Норриса.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал итоги квалификации к Гран-при Австрии, которую выиграл пилот «Макларена» Ландо Норрис . Лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил сессию седьмым и отстал от британца почти на секунду.

По словам Марко, Ферстаппен стал бы «примерно третьим» в квалификации, если бы ему не помешали желтые флаги в конце сессии, и, вероятно, все равно проиграл бы Норрису полсекунды.

«Звонкая пощечина на такой короткой трассе», – высказался Гельмут об отставании «Ред Булл » в эфире ORF.

Австриец также сообщил, что решающую роль сыграли колебания температуры:

«Поведение болида менялось в каждой сессии. Все испытывали трудности, кроме «Макларена ».

Гран-при Австрии-2025. Норрис выиграл квалификацию с преимуществом в 0,5 секунды, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й

Норрис выиграл квалификацию с самым большим отрывом в сезоне – 0,521 секунды. Ранее Ландо реализовал оба поула в 2025-м