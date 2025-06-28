Карлос Сайнс о 19-м месте в квалификации: «Я недоволен: слишком много вопросов, слишком много проблем»

Сайнс разочарован квалификацией в Австрии.

Пилот «Уильямса » высказал недовольство болидом сразу после финального круга в квалификации к Гран-при Австрии, где стал 19-м.

«Машина повреждена. Ею невозможно управлять. Когда я говорю, что она неуправляема, то имею в виду, что на торможении ее уводит в сторону, на высокой скорости нет тяги – неуправляема», – сказал Сайнс по радио.

После завершения сессии Карлос прокомментировал свои слова в интервью журналистам:

«К квалификации мы поставили новые тормоза, что всегда делаем. Как только я покинул пит-лейн, болид [плохо] работал: когда я жестко тормозил, машину уводило в сторону.

Мы увидели, что у меня довольно серьезно повредилось днище, чего я и ожидал, учитывая, как плохо управлялась машина.

Очевидно, что в итоге я недоволен: слишком много вопросов, слишком много проблем и вылет после первого сегмента», – сказал Сайнс.

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