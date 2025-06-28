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Кристиан Хорнер: «Если смотреть на дельту, Ферстаппен мог бы оказаться на первом ряду. Почти наверняка он стал бы третьим»

Хорнер оценил результаты квалификации в Шпильберге.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвел итоги квалификации к Гран-при Австрии, отметив, что желтые флаги из-за разворота Пьера Гасли в конце сессии помешали Максу Ферстаппену и стоили ему потери как минимум четырех позиций.

В результате завтрашнюю гонку Макс начнет с седьмого места.

«Макс среагировал на желтые флаги – и он действовал правильно. На приборной панели никаких сигналов не было, но он увидел желтые флаги на трассе, в месте разворота Пьера Гасли. Очень жаль, что все так сложилось, поскольку круг Макса, если смотреть на дельту, должен был выйти примерно 1.04,4.

С этим результатом он мог оказаться на первом ряду стартовой решетки. Ну или он бы почти наверняка был третьим. Но ничего не поделаешь. Теперь будем стараться отыграться завтра.

В гонке может случиться что угодно. То есть, для начала нужно выжить в первом повороте на старте, потом проехать первые три поворота. А там посмотрим. Сегодня мы разочарованы, но шансы отыграться в гонке у нас остаются», – рассказал Хорнер.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
Гран-при Австрии
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