Макс Ферстаппен: «Не было ни одного поворота, при прохождении которого я был бы доволен машиной»

Ферстаппен остался недоволен выступлением в квалификации в Австрии.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Австрии, рассказав о проблемах с настройками болида, а также поделился мнением о перспективах в предстоящей гонке с учетом старта с 7-й позиции.

«Возможно, мы могли бы оказаться чуть ближе, если бы не желтые флаги, но мы все равно были бы очень далеки от времени поула. Так что в конечном счете случившееся (желтые флаги из-за разворота Гасли в конце квалификации) было не столь уж болезненным.

В третьей практике все прошло не так уж плохо. Однако в квалификации все эти неплохие ощущения каким-то образом испарились. Не было ни одного поворота, при прохождении которого я был бы доволен машиной. Ну а когда ваша машина работает вот так, в квалификации это становится большой проблемой.

Что касается гонки, то я не думаю о ситуации в чемпионате. Я просто стараюсь сделать все, что могу, в каждой конкретной ситуации. Надеюсь, что в гонке мы будем достаточно конкурентоспособны и сможем побороться с «Феррари» и «Мерседесом». Хотя я даже не знаю – учитывая то, каким был баланс машины в квалификации, на какой результат мы можем рассчитывать в гонке. Но мы все проанализируем», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Австрии-2025. Норрис выиграл квалификацию с преимуществом в 0,5 секунды, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й