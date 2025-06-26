Андреа Кими Антонелли о первом подиуме: «Этот результат поможет немного расслабиться при управлении болидом»

Антонелли рассказал о влиянии на него первого подиума в «Ф-1».

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли отметил, что после попадания в топ-3 на Гран-при Канады в дальнейшем сможет действовать смелее и лучше раскрывать потенциальные возможности болида.

«Гран-при Канады был для меня очень важным. Результат стал большим облегчением, но при этом он был очень важен, ведь в этом сезоне я и до этого пару раз был близок к попаданию на подиум.

Этот результат поможет мне как гонщику – немного расслабиться при управлении болидом. Потому что, не буду врать, в предыдущие уик-энды нагрузка в какие-то моменты становилась очень уж напряженной, а в практиках я порой действовал слишком уж консервативно.

Теперь же, после достижения этого результата, пришло время сделать шаг вперед и постараться еще прибавить, доказать многое себе. В том числе изменив подход к работе на свободных заездах, стараясь атаковать чуть сильнее, стараясь выжимать из машины больше скорости и эффективности. В особенности в отношении уровня сцепления болида с трассой. Поскольку к началу квалификации я обычно сталкиваюсь с большим количеством вопросов и неизвестных переменных. А в квалификации у тебя обычно почти нет времени на то, чтобы исследовать возможности болида. Потому что шины обычно выдерживают всего один быстрый круг», – рассказал Антонелли.

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