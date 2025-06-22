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Дэвид Култхард о Норрисе: «Гонщик, который ведет борьбу за чемпионский титул, должен бережно расходовать свою энергию»

Култхард посоветовал Норрису меньше общаться с прессой.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард поделился мнением о том, в какой области у Оскара Пиастри есть заметное преимущество над Ландо Норрисом.

Култхард считает, что Норрис тратит слишком много сил и нервов на объяснения и оправдания своих неудачных выступлений, в то время как Пиастри держится намного спокойнее и является более уравновешенным гонщиком.

«Думаю, каждый должен действовать так, как считает нужным. Тем не менее, если вы спросите мое мнение, я скажу – чем меньше ты говоришь, тем меньше тебе потом приходится объясняться. Гонщик, который ведет борьбу за чемпионский титул, должен бережно расходовать свою энергию.

Скажем, если ты начинаешь каждый день в полностью заряженной батареей, а потом тратишь 20 процентов энергии на интервью и объяснения, и 80 процентов на гонку, то твой соперник, не уступающий тебе в таланте, получит преимущество, если сам будет тратить на различные объяснения лишь 5 процентов энергии – участвуя лишь в обязательных пресс-конференциях ФИА, – то на пилотаж и выступления у него останется 95 процентов заряда.

Да, сам я так и не смог выиграть чемпионский титул, но у меня большой опыт выступлений в «Ф-1», я выступал в одной команде сразу с несколькими чемпионами. И все они старались использовать свое время с максимальной эффективностью», – рассказал Култхард.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
logoМакларен
logoДэвид Култхард
logoЛандо Норрис
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