Оскар Пиастри: «Не назвал бы свой текущий отрыв в чемпионате комфортным»

Пиастри не очень доволен результатом гонки в Монреале.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги Гран-при Канады, высказавшись о столкновении с Ландо Норрисом, а также отметив, что случившееся не должно повлиять на общий подход к борьбе за титул.

«Как я уже говорил, я думаю, что все останется как прежде. Если бы мы столкнулись в повороте, явно действовали бы как-то неправильно и слишком агрессивно – то это одно.

Но в данной ситуации это просто был несчастный случай со столкновением на прямой. Так что, на мой взгляд, вряд ли случившееся изменит общий подход. Ведь мне кажется, что примерно так и должна вестись борьба, ведь мы оба претендуем на победу в чемпионате.

Впереди нас по-прежнему ждет очень длинный путь в чемпионате, а что касается текущего отрыва, то он исчезнет, если Ландо выиграет три гонки, а я в этих гонках буду приезжать вторым. Так что я бы не назвал свой текущий отрыв комфортным, да и не так я хочу увеличивать отрыв в чемпионате.

Этот уик-энд я сам провел недостаточно сильно. Да и как команда мы поняли, что нам может быть трудно, и что нам нужно становиться сильнее. Так что нам есть над чем работать, и мы явно не будем удовлетворены финишем на четвертом месте», – рассказал Пиастри.

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