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Ландо Норрис: «На этой трассе очень легко перестараться даже на 1 процент, чтобы все испортить»

Норрис признал наличие проблем на трассе в Монреале.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Канады, отметив, что несмотря на ошибки его болид, как считает британец, все равно был недостаточно быстр, чтобы выиграть поул.

«Да, как я уже говорил, была пара серьезных ошибок с моей стороны. В первом случае я задел стену на выходе из 7-го поворота на последнем круге, а на первом быстром круге я ошибся в последнем повороте. Полагаю, две этих ошибки дорого мне обошлись.

Опять же, мы явно не так быстры, как обычно в этом сезоне. И я думаю, что это связано с конфигурацией трассы и особенностями нашей машины, но в целом мы все равно выступаем достаточно неплохо и я был доволен по ходу квалификации.

Возможно, наша машина была недостаточно быстра для поула, но она точно была достаточно хороша для попадания в топ-3. На этой трассе очень легко перестараться даже на 1 процент, чтобы все испортить. Ты дорого заплатишь даже за такую ошибку – именно это и случилось с нами сегодня», – рассказал Норрис.

Расклады в «Ф-1» перед Гран-при Канады: но хоть теперь-то «Макларен» точно победят?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Гран-при Канады
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