Лиам Лоусон: «На прошлой неделе обсуждали трассу в Монреале с Риккардо – он советовал активнее использовать поребрики»
Риккардо дал совет Лоусону о подходе к трассе в Канаде.
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал, что общался с Даниэлем Риккардо по поводу того, как лучше управлять болидом на трассе Гран-при Канады.
«Я общался с Даниэлем Риккардо на прошлой неделе – мы обсуждали эту трассу, которая ему очень нравится. Даниэль посоветовал активнее пользоваться поребриками. Это, вероятно, был главный совет.
Эта трасса уникальна в сравнении с большинством других треков, где мы выступаем. На ней много кочек, неровностей, и здесь нужно активно использовать поребрики. Так что да, трасса уникальная, и мне она нравится», – рассказал Лоусон.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
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