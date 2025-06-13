  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Лиам Лоусон: «На прошлой неделе обсуждали трассу в Монреале с Риккардо – он советовал активнее использовать поребрики»
3

Лиам Лоусон: «На прошлой неделе обсуждали трассу в Монреале с Риккардо – он советовал активнее использовать поребрики»

Риккардо дал совет Лоусону о подходе к трассе в Канаде.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал, что общался с Даниэлем Риккардо по поводу того, как лучше управлять болидом на трассе Гран-при Канады.

«Я общался с Даниэлем Риккардо на прошлой неделе – мы обсуждали эту трассу, которая ему очень нравится. Даниэль посоветовал активнее пользоваться поребриками. Это, вероятно, был главный совет.

Эта трасса уникальна в сравнении с большинством других треков, где мы выступаем. На ней много кочек, неровностей, и здесь нужно активно использовать поребрики. Так что да, трасса уникальная, и мне она нравится», – рассказал Лоусон.

Как дела у всех гонщиков «Ф-1» после трети сезона? Суперкоротко!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoЛиам Лоусон
logoРейсинг Буллз
Гран-при Канады
logoФормула-1
logoДаниэль Риккардо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Кристиан Хорнер о возможности возглавить «Феррари»: «Вокруг столько слухов. Никуда не собираюсь»
9 минут назад
Кристиан Хорнер о столкновении Ферстаппена с Расселлом: «Макс – такой гонщик, которого по ходу гонки сильно захлестывают эмоции. Главное, что он извинился»
130 минут назад
Гран-при Канады-2025. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Албон – 2-й, Сайнс – 3-й, Леклер разбил болид
14сегодня, 18:32
Леклер разбил болид в 1-й практике в Канаде
11сегодня, 17:55Фото
Карлос Сайнс о слухах о Вассере: «Как только у «Феррари» нет результатов, пресса находит виноватого»
сегодня, 17:45
Андреа Кими Антонелли: «Формула-1» похожа на водоем с акулами. Если ты не даешь результат – тебя съедят»
1сегодня, 17:41
Фернандо Алонсо: «Сейчас у Хэмилтона проблемы, но он способен быстро перевернуть ситуацию»
3сегодня, 17:23
Гельмут Марко: «Борьба Ферстаппена за титул закончится, если быстро не сократить отставание»
сегодня, 17:17
Джордж Расселл о новом контракте с «Мерседесом»: «Никаких предметных переговоров сейчас не ведем, есть дела поважнее – постараться сделать нашу машину быстрее»
3сегодня, 17:06
Макс Ферстаппен: «Дисквалификация не станет концом света»
2сегодня, 16:53
Ко всем новостям
Последние новости
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
326 мая, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
26 мая, 06:20
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото