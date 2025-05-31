Оскар Пиастри о поуле: «Очень доволен – удалось найти темп»

Пиастри высказался о поуле в Испании.

Пилот «Макларена » подвел итоги квалификации к Гран-при Испании, где взял поул.

«Очень доволен. Уик-энд пока хорошо складывается. Все начиналось не лучшим образом, у нас были некоторые трудности – но за прошедшую ночь нам удалось найти темп, и сегодня болид работал превосходно. Кажется, мне удалось проехать несколько хороших кругов.

12 месяцев назад наше положение казалось весьма печальным, так что мы добились отличного результата, изменив все в лучшую сторону», – отметил Пиастри.

Гран-при Испании-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен и Расселл показали одинаковое время

