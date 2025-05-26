Андреа Стелла: «Проблемы с обгонами в Монако связаны с размерами болидов «Ф-1». Интересно, что будет в следующем сезоне»

Стелла высказался о причинах проблем с обгонами в Монако.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла считает, что основной причиной отсутствия обгонов на Гран-при Монако являются размеры текущих болидов «Ф-1».

Стелла считает, что в следующем сезоне ситуация может немного улучшиться – поскольку новые болиды станут легче, меньше по размеру, а так же ухудшатся их характеристики сцепления с трассой.

«Думаю, нам стоит похвалить «Формулу-1» и ФИА за попытку улучшить гонку в Монако. Полагаю, главным ограничением остается тот факт, что на этой трассе невозможно обгонять. И это структурное ограничение – и я не уверен, как в данном случае можно изменить ситуацию и повлиять на структурное ограничение путем увеличения количества пит-стопов.

Мне интересно посмотреть, что будет в следующем сезоне – когда болиды станут меньше по размеру, у них ухудшится сцепление с трассой, что приведет к увеличению размера зон торможений. У этих машин будут совершенно другие по своей конструкции и принципу распределения мощности двигатели.

То есть болиды изменятся фундаментальным образом, и я надеюсь, что эти изменения сделают обгоны на трассе в Монако возможными, хотя бы когда ты быстрее соперника на три секунды. Потому что в данный момент ты не можешь обогнать соперника, даже если ты быстрее него на три секунды на круге.

Но я думаю, что во многом это связано с размерами современных болидов, скоростью этих болидов, и уровнем сцепления с трассой. Поскольку из-за всего этого зоны торможения получаются очень короткими. Пилотам просто не хватает расстояния, чтобы совершить обгон на торможении.

Так что в отношении улучшении ситуации с обгонами нам нужно больше смотреть на сами болиды, чем на стратегию. И я не уверен, что в данной ситуации можно будет что-то сделать с точки зрения конфигурации трассы. Хотя, честно говоря, сам я никогда не думал о данной возможности – есть вероятность, что нам стоит рассмотреть и такой вариант», – рассказал Стелла.

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