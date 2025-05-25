Норрис одержал 2-ю победу в 2025-м – столько же у Ферстаппена. Пиастри выиграл 4 гонки

Норрис сравнялся с Ферстаппеном по выигранным этапам в сезоне.

Победа на Гран-при Монако стала для пилота «Макларена » Ландо Норриса второй в 2025 году. Ранее британец выиграл первую гонку сезона – Гран-при Австралии .

Столько же побед у гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена, а напарник Норриса Оскар Пиастри четырежды оказывался на высшей ступени подиума. У Ландо и Оскара по семь подиумов на восьми этапах, у Ферстаппена и пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла – по четыре.

Это шестая победа для Норриса в «Формуле-1» (столько же у Пиастри) и 33-й подиум.

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