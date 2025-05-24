Гельмут Марко: «Ред Булл» ожидал, что Цунода пройдет в 3-й сегмент квалификации»

Цунода не оправдывает расчеты «Ред Булл» в Монте-Карло.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о 12-м времени Юки Цуноды в квалификации к Гран-при Монако.

«Надо честно сказать, что у него болид не той спецификации, что у Макса [Ферстаппена]. Но это потому, что он сам попал в серьезную аварию [в Имоле].

Мы ожидали, что он пройдет в третий сегмент», – заявил австриец.

Марко поделился мыслями о том, что в топ-10 удалось пробиться обоим пилотам «Рейсинг Буллз »:

«Это показывает, что машина быстрая, и управлять ей относительно легко, если сравнивать с «Ред Булл ».

Гран-при Монако-2025. Квалификация. Норрис выиграл поул, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й