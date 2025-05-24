Оскар Пиастри: «На втором быстром круге допустил ошибку в шикане»

Пиастри объяснил поражение в квалификации в Монако.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги квалификационной сессии перед Гран-при Монако , в которой занял третье место.

По словам Пиастри, он мог бы чуть быстрее проехать свой второй круг, но допустил ошибку при прохождении шиканы.

«Квалификация получилась напряженной. Очень напоминает прошлый сезон. Мой первый круг, по ощущениям, получился хорошим, а вот на втором быстром круге я допустил в шикане и потерял там немного времени.

Победить Ландо сегодня было очень трудно, он молодец. Но я все равно вполне доволен. Пока это мой не самый чистый уик-энд, так что то, что в итоге мне удалось проехать такой круг – это хороший результат.

Думаю, по ходу этого уик-энда я врезался в стены и задевал их чаще, чем за всю мою карьеру до этого. Так что до, пока это не самое чистое мое выступление. И то, что в итоге мы добились такого результата – это неплохо», – рассказал Пиастри.

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