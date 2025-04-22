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В трансляции «Ф-1» подвергли цензуре радио Ферстаппена без мата – Макс сказал «просто чудесно» после штрафа

«Ф-1» отредактировала безобидную фразу Ферстаппена.

На Гран-при Саудовской Аравии пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил штраф за срезку поворота на старте, после чего зрители услышали и увидели радиосообщение нидерландца:

«Что ж, это ##### чудесно!»

В трансляции скрыли часть сообщения, что происходит при использовании гонщиками бранных слов.

Оказалось, что четырехкратный чемпион «Формулы-1» не матерился, а сказал «просто чудесно» («really lovely»).

Ферстаппен часто использует схожее выражение – «simply lovely». В прошлом году Макс подал заявку на регистрацию соответствующего товарного знака.

Ферстаппен подал заявку на товарный знак Simply Lovely

Макс Ферстаппен: «Люди не могут принять всю правду, слишком чувствительные ко всему. В таком мире мы живем»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
logoФормула-1
logoРед Булл
Гран-при Саудовской Аравии
logoМакс Ферстаппен
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