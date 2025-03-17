Тото Вольфф: «Макларен» в своей лиге и может нагружать шины без оглядки»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался об уровне «Макларена» после Гран-при Австралии.
«Команда просто в своей лиге. Это впечатляет, скажем так, с точки зрения болельщика, но как соперникам нам приходится выкладывать все, что есть в нашем арсенале, чтобы просто попытаться ее достать. Когда команда уезжает, она уезжает, и держаться за ней невозможно.
Она так хороша в работе с шинами. Ты нагружаешь покрышки, и они держатся круг или два. Если выпадаешь из рабочего окна, ты их перегреваешь. [У «Макларена»] такое широкое рабочее окно, что можно нагружать, нагружать, нагружать шины без оглядки», – сообщил босс.
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